ABD'den ateşkes itirafı: "Görüşmeler durma noktasında"

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, haftalardır ABD'nin Gazze'de "ateşkes anlaşması sağlamaya çok yakın" olduğunu öne sürüyordu. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, görüşmelerin yerinde saydığını itiraf etti.

ABD'den ateşkes itirafı: "Görüşmeler durma noktasında"

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, haftalardır ABD'nin ordusu ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasına varmaya çok yakın olduğunu söylüyor.

Ancak Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, ABC'nin This Week programında, görüşmelerine ilişkin iyimserliği azaltan bir Wall Street Journal raporu hakkında kendisine soru sorulduğunda itirafta bulundu.

Haberde Biden yönetimindeki üst düzey yetkililerinin barışın bu sene sağlanabileceğine inanmadığı belirtilmişti.

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"İKİ HAFTADIR İLERLEME YOK"

Muhabirin, "'de ateşkes görüşmeleri durmuş gibi görünüyor. Bu doğru mu?" diye sorması üzerine Kirby, "Geçen hafta veya son iki haftadır bu konuda ilerleme kaydedemediğimizi söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Ardından Kirby, görüşmeleri sürdürmeyi reddettiği için Hamas lideri Yahya Sinvar'ı sert bir şekilde suçladı.

Bu, Biden yönetiminin, neredeyse bir yıldır ve Hamas arasında yürüttüğü müzakerelere dair yaptığı son belirsiz açıklama.

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"NETANYAHU DA SUÇLU"

Biden, müzakerelerle bir anlaşmaya varılamamasında Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da kısmen suçlu olduğunu söylemişti.

Netanyahu bu ay Fox News'a verdiği bir röportajda konuyla ilgili yorum yapmıştı. Netanyahu "Hazırlanan bir anlaşma yok… Maalesef, yakın zamanda gerçekleşmeyecek." demişti.

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