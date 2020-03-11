ABD'den Avrupa'ya seyahat sınırlaması gündemde (Trump'ın açıklama yapması bekleniyor)

ABD'nin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarına "Avrupa Birliği (AB) ülkelerine zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarı yayınlamayı düşündüğü" iddia edildi.



Washington Post'un üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Covid-19 salgını dünyada yayılırken; Beyaz Saray, AB üyesi 27 ülkeye yönelik seyahatler için "3. seviye uyarı" yayımlama konusunu değerlendiriyor.



Söz konusu uyarı resmiyet kazanırsa, ABD vatandaşlarından zorunlu olmadıkça AB ülkelerine seyahatten kaçınmaları istenecek.



TRUMP'TAN "TÜM İMKANLARIKULLANBMAYA HAZIRIM" MESAJI



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan Covid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.



ABD'nin "en iyi doktorlar, hemşireler ve bilim insanlarına" sahip olduğunu kaydeden Trump, "Federal hükümetin tüm güçlerini, şu anda Covid-19 nedeniyle karşılaştığımız zorluklar için kullanmaya hazırım" mesajını verdi.



Trump, Kovid-19 konusundaki politikaları nedeniyle kendisini eleştiren Demokratlar'a da yüklenerek, "Birisi Kongre'deki Demokratlar'a corona virüsün hangi partiden olduğunuzu umursamadığını söylemeli. Tüm Amerikalıları korumalıyız" ifadesini kullandı.



Başkan Trump'ın önümüzdeki saatlerde ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.



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