ABD'den Avustralya'daki yangınlar için takviye itfaiyeci

Avustralya'da yangınlarla mücadeleye devam ediliyor. Ülkenin doğu kıyısında başlayan yağışlar itfaiyecilerin rahat bir nefes almasını sağladı.



Ancak yetkililer yağışlarla beraber yıldırım düşme riskinden endişe edildiğini ifade ediyor.



Avustralyalı uzmanlar, Yeni Güney Galler eyaletindeki yangınların, rüzgarın etkisiyle Victoria'daki alevlerle birleşerek "dev bir yangına" dönüşebileceği ihtimali üzerinde duruyor



Avustralya'daki yangınları söndürmek için ABD'den de destek geldi. Hali hazırda Avustralya'da bulunan 159 ABD'li itfaiyeciye ek olarak 100 itfaiyeci daha gönderilecek.



Yangınlarda milyonlarca hayvanın öldüğüne dair fotoğraf ve haberler de özellikle sosyal medyada pek çok kez paylaşıldı.



Yangınları söndürme çalışmalarına ünlülerden de destek geldi. Şarkıcı ve müzisyen Elton John yangınlarla mücadele için 1 milyon dolarlık bağış yaptı.



Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue 500 bin dolar, oyuncu Chris Hemsworth 1 milyon dolar ve şarkıcı Pink de 500 bin dolarlık bağışlarla Avustralya'nın yangınlarla mücadelesine destek verdi.



Dünya Doğayı Koruma Vakfı 1,25 milyar hayvanın yangınlarda öldüğünü duyurdu.



Avustralya'da kuraklığın geçen yıla oranla yüzde 15 arttığı belirtiliyor.



Şimdiye kadar sekiz milyon hektarlık bir alanın, yani yaklaşık 11 milyon futbol sahası büyüklüğündeki bir bölgenin yandığı söyleniyor.



Uzmanlar aşırı sıcak ve kuru hava sebebiyle alevlerin hızla yayıldığına vurgu yapıyor.

