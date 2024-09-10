ABD'den Ayşenur Eygi açıklaması: "Ölümü kabul edilemez"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Batı Şeria'da işgale karşı katıldığı protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında açıklamalarda bulundu. Eygi'nin öldürülmesinin “sebepsiz ve haksız” olduğunu vurgulayan Blinken, “Hiç kimse bir protestoya katıldığı için vurularak öldürülmemeli” ifadelerini kullandı.

ABD'den Ayşenur Eygi açıklaması: "Ölümü kabul edilemez"

İngiltere'nin başkenti Londra'da basın toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bir sırasında vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi hakkında açıklamalarda bulundu.

Blinken yaptığı açıklamada, Eygi'nin öldürülmesinin “sebepsiz ve haksız” olduğunu ve İsrail güvenlik güçlerinin angajman kurallarında bazı temel değişiklikler yapması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Londra'da bir basın toplantısı düzenleyen Blinken, “Hiç kimse bir protestoya katıldığı için vurularak öldürülmemeli” diyerek İsrail ordusuna karşı bugüne kadarki en sert yorumunu yaptı.

Blinken, “Bize göre İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinde, angajman kuralları da dahil olmak üzere bazı temel değişiklikler yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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