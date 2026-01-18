ABD'den Bahreyn'e Gazze Barış Kurulu daveti

Bahreyn, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının parçası olarak kurulan "Barış Kurulu"na katılması yönünde ABD'den davet aldığını açıkladı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberinde Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgede "adil ve kalıcı" barışın tesisine yönelik çabalarını takdir ettiği ifade edildi.

GAZZE'DE ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI

Trump'ın Gazze barış planı kapsamında, daha karmaşık bir sürecin olduğu ikinci aşamaya geçildi.

İkinci aşama Gazze'de geçici yönetimin kurulması, bölgenin silahsızlandırılması ve yeniden inşası süreçlerini kapsıyor.

Yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor. Bu kapsamda başkanlığını ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

"Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi" ismi de verilen "Gazze Yönetim Kurulu" sürecin önemli bir parçası. Komiteye Filistin Yönetimi'nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat başkanlık edecek. Şaat'ın görevi, kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi, sivil kurumların yeniden inşası ve Gazze'deki günlük yaşamın istikrara kavuşturulması. Şaat, uzun vadeli yönetimin temellerini atacak çalışmalar da yürütecek.

Komite, Filistin ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefleyen 15 teknokrat isimden oluşuyor. Çalışmalara Mısır'ın başkenti Kahire'de başlandı. Şaat, kısa süre içinde Gazze'ye geçerek acil yardım planını hayata geçireceklerini belirtiyor.

Barış planının ikinci aşamasına göre, Gazze'nin güvenliğini Uluslararası İstikrar Gücü üstlenecek. En az üç ülkenin katılacağı Uluslararası İstikrar Gücü'nün 2027'ye kadar görev yapması planlanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarihli kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırdı.