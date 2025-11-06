ABD'den balistik füze denemesi

ABD Başkanı Donald Trump, 33 yıl aranın ardından ilk kez ABD'nin nükleer silah denemelerine geri dönmesi için Savunma Bakanlığı'na talimat verdi. Bu talimatın üzerinden 1 hafta geçmişken ABD ordusu Minuteman 3 isimli kıtalar arası balistik füzesi (ICBM) ile bir deneme yaptığını duyurdu.

Kaliforniya'daki askeri üsten fırlatılan Minuteman 3 Kıtalararası Balistik Füzesi, 6 bin 750 kilometre kat ederek Marshall Adaları'na indi. Füze, nükleer başlık taşıma kapasitesine de sahip ancak herhangi bir savaş başlığı taşımadığı açıklandı.

Aslında denemenin yapılması aylar öncesinden kararlaştırılmıştı. Ancak Trump'ın nükleer denemelere dönme kararı, tartışmaların fitilini ateşledi.

PUTİN'DEN YANIT

Rusya'dan denemeye yanıt gecikmedi. Ordu mensuplarıyla bir araya gelen Rusya Lideri Vladimir Putin, "Gerekirse Rusya'nın da nükleer test yapabileceğini" söyledi. Orduya olası testler için hazırlıklara başlama emri verdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Savunma Bakanı Andrey Belusov da ABD'nin olası nükleer testlerinden tüm dünyanın etkileneceğini öne sürdü.

Şoygu, ABD'nin nükleer denemeleri yer altında yapacağını iddia etti. Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ise toplantıda, Rusya'nın hemen yanıt vermek için gerekli hazırlıklara başlamasının önemli olduğunu söyledi.

Kremlin ayrıca olası nükleer silah denemelerinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeyeceğini umduklarını söyledi.