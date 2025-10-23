ABD'den Batı Şeria'nın ilhak kararına tepki: Ateşkese zarar vereceğini düşünüyoruz

İsrail ile Hamas'ın Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına varmasının ardından, İsrail meclisinden Filistin ile ilgili tepki çekecek bir hamle geldi.



İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.



İsrail basınında yer alan haberlere göre; İsrail meclisindeki milletvekillerinden 24'ü tasarıya "hayır" oyu verirken, 25 milletvekili ise "evet" oyu kullandı.



Noam Partisi üyesi aşırı sağcı Avi Maoz tarafından sunulan tasarının, "Bu bölgelerin egemen İsrail Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olarak statüsünü tesis etmek amacıyla İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim alanlarına kendi yasalarını ve egemenliğini uygulamasını." öngördüğü belirtildi.

Tasarının yasalaşması için İsrail Meclisinde yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.



ABD'DEN İLHAK KARARINA TEPKİ

Batı Şeria'da yasadışı yerleşimcilerin bulunduğu toprakların işgal edilme kararına ABD'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin batı şeria'nın ilhakını desteklemediğini söyledi.



Rubio, "Batı Şeria'nın ilhakını, başkanın şu anda desteklemediğini söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Hatta barış anlaşmasını tehdit ettiğini düşünüyoruz." dedi.



ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için İsrail'e gidecek.

NETANYAHU'DAN AŞIRI SAĞCI BAKANA: ABD BATI ŞERİA'NIN İLHAKINI İSTEMİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Maliye Bakanı Smotrich arasında gerginlik yaşandı.



İşgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını savunan ve mecliste tasarıyı destekleyen aşırı sağcı bakan Smotrich'e Netanyahu tarafından gönderilen mesajda, "ABD Başkan Yardımcısı (J.D.) Vance burayı (İsrail'i) ziyaret ederken, ona parmak sallayamazsınız." diyerek ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını istemediği uyarısında bulunduğu iddia edildi.



Smotrich ise cevap olarak bir hafta daha bekleyebileceğini, fakat oylamanın yapılmasının kendisine bağlı olmadığını ileri sürdü.



İsrail'in diğer bir aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir ise oylama öncesinde Smotrich'in çekimser kalması halinde tasarıya destek vermeyeceğini söylemişti.

TRUMP "İZİN VERMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyeti ile ilgili Trump, "Buna izin vermeyeceğim. Netanyahu konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter" dedi.



ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ



Yasadışı İsrail yerleşimlerinin resmi olarak ilhakına yönelik tasarıların, ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail ziyareti sırasında oylanması dikkat çekti.