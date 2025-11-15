ABD'den bazı ürünlere vergi muafiyeti

ABD Başkanı Donald Trump, bazı tarımsal ürünlerinin bu yıl ilan edilen karşılıklı gümrük tarifelerinden muaf tutulmasına ilişkin başkanlık kararnamesini imzaladı.

Çeşitli ticaret ortaklarıyla yürütülen müzakerelerin durumu ile belirli ürünler için mevcut yurt içi talep ve üretim kapasitesi gibi unsurların değerlendirildiğine dikkat çekilen kararnamede, bunun sonucunda özellikle bazı tarımsal ürünlerin karşılıklı tarifeden muaf tutulması gerektiği kanaatine varıldığı bildirildi.

Kararnamede, muafiyetin 13 Kasım 2025 itibarıyla geçerli olacağı belirtilerek, ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğinin durumu izlemeye devam edeceği, gerekirse yeni adımların atılabileceği aktarıldı.

Kararnamenin ekine göre, muafiyet getirilen ürünler arasında sığır eti, domates, kahve, muz, hindistancevizi, avokado ve ananas gibi tarımsal ürünler yer alıyor.