ABD’den Belarus’a ‘zorunlu iniş’ tepkisi: Seyahat yasaklandı

23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Belarus’un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınması üzerine ABD’den yeni bir karar geldi.



Ulaştırma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Belarus ile seyahatleri engelleme kararı alınırken, insani veya ulusal güvenlik nedenli uçuşlar dışında, iki ülke arasında hava yolu bilet satışı yasaklandı.



ABD ile Belarus arasında doğrudan ticari uçuş bulunmazken, kararın, ABD Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine alındığı belirtildi.



NE OLMUŞTU?



Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'e 23 Mayıs'ta seyahat eden, 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak, Belarus hava sahasındayken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmesi için Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.



Uçağın havalimanında kontrolü sırasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, bomba ihbarının da asılsız çıktığı belirtilmişti.



ABD Başkanı Joe Biden, Pratasevich'i olası bir 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bırakan bu zorunlu inişi "çirkin bir olay" olarak nitelendirmiş ve uluslararası soruşturma çağrısında bulunanlara katılmıştı.



PUTİN DESTEK VERMİŞTİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte çevrim içi yöntemle katıldığı Rusya-Belarus Bölgesel Forumu'nda konuşmuş, Belarus halkına kapsamlı yardım sağlamaya devam edeceklerini ifade etmişti.



Putin, AB’nin yaptırım kararı gereği Belarus’tan Avrupa ülkelerine mal tedarikine getirilen kısıtlamaların sıradan insanlara, iş dünyasına ve Avrupa’nın kendisine zarar vereceğine dikkati çekerek, “Belaruslu dostlarımızı, AB'nin kısa bir süre önce aldığı yaptırım kararlarına karşı destekleyeceğiz” şeklinde konuşmuştu.



Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise Rusya ve Belarus’un Batı’nın saldırılarına karşı koymakla kalmayacağını, bu vesileyle iki ülkenin ekonomik iş birliğini de geliştireceğini ifade etmişti.



​​​​​​​Ülkesinin, Batı ülkelerinden bariz bir şekilde ekonomik ve siyasi baskı gördüğünü dile getiren Lukaşenko, “Batı’nın yaptırımları Belarus ile Rusya’nın entegrasyon projelerini bozmaya yönelik” Demişti.