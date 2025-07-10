ABD’den BM Filistin Özel Raportörü hakkında yaptırım kararı

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler’in (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese hakkında yaptırım kararı aldı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı, işgal ve soykırımı konusundaki eleştiri ve tepkileriyle bilinen Albanese, işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen hak ihlallerini araştırıyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aldığı yaptırım kararı, ABD’nin Albanese’in görevden alınması yönünde yaptığı baskıların sonuçsuz kalmasının ardından geldi. Karar, aynı zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 7 Temmuz’dan bu yana ABD’ye resmi bir ziyaret yaptığı günlerde alındı.



BAKAN RUBIO: ARTIK TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK



ABD’nin aldığı yaptırım kararının pratikte nasıl sonuçlar doğuracağı ve Albanese’in ABD’ye gelip gelemeyeceği netlik kazanmadı.



Albanese, son haftalarda Gazze’ye yönelik saldırılara son verilmesi için yaptırımlar da dahil olmak üzere çeşitli ülkelere İsrail’e baskı uygulama çağrısında bulunan mektuplar yazmıştı. BM Özel Raportörü, aynı zamanda Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli isimler hakkında aldığı tutuklama kararlarını da destekliyordu. Albanese, yakın zaman önce İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline ve Gazze’ye saldırılarına yardım eden, çoğunluğu ABD merkezli olan büyük şirketleri ifşa eden bir rapor yayınlamıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Albanese’in ABD ve İsrail’e karşı yürüttüğü siyasi ve ekonomik savaş politikasına artık tolerans gösterilmeyecek… Meşru müdafa hakları konusunda her zaman ortaklarımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.



HRW: ALBANESE GERÇEKLERİ SÖYLEDİĞİ İÇİN SUSTURULUYOR



Albanese hakkında alınan yaptırım kararını değerlendiren İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Uluslararası Adalet Direktörü Liz Evenson, bunun “esasında işini yaptığı, İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlalleri hakkında gerçeği söylediği ve hükümetler ile şirketlere suç ortağı olmama çağrısı yaptığı için bir BM uzmanını susturmak ile ilgili olduğunu” söyledi.



Evenson, açıklamasında, “BM ve UCM’ye üye ülkeler, ABD hükümetinin dünyanın en kötü suçlarına karşı adaleti engelleme yönündeki utanmaz çabalarına güçlü bir şekilde direnmeli ve Albanese hakkındaki şok edici yaptırımları kınamalı” dedi.



ABD, daha önce de dört UCM hakimi hakkında yaptırım kararı almış, bu karar da tepki çekmişti.