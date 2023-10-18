ABD'den BM'de Gazze vetosu

ABD TASARIYI İSRAİL'İN MEŞRU MÜDAFAA HAKKINA DEĞİNMEDİĞİ İÇİN VETO ETTİ



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ülkesinin veto kararını şu şekilde açıkladı:



"ABD, karar tasarısında İsrail'in meşru müdafaa hakkına değinilmemesini hayal kırıklığıyla karşıladı."



Thomas-Greenfield, ABD'nin "sahada zor işi" yaptığını, bu nedenle diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.



"ABD'NİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNE BİR KEZ DAHA ŞAHİT OLDUK"



Karar tasarında önerdiği değişiklikler kabul edilmeyen Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise "Sivillere yönelik kınamayı kabul etmeyen delegasyonlar Orta Doğu'da akan kanın durmasını istemiyor." dedi.



Nebenzia, "Amerikalı arkadaşlarımızın iki yüzlülüğüne bir kez daha şahit olduk. BMGK'deki tasarıyı veto ederek çözüm istemediklerini gösterdiler." diye konuştu.



BMGK EN SON İSRAİL-FİLİSTİN İÇİN 2016'DA KARAR ONAYLAMIŞTI



BMGK Rusya'nın 16 Ekim'de sunduğu ve Gazze'de "insani ateşkes" talep eden tasarısını da reddetmişti.



İsrail-Filistin sorununa ilişkin 2018'de de bir karar tasarıları oylanmıştı. Gazze'de süren gerginlik sonucu ABD ve Kuveyt tarafından sunulan karar tasarıları reddedilmişti.



BMGK'de İsrail-Filistin sorununa dair son karar tasarısı 2016'da onaylanmıştı. ABD'nin 'çekimser' oy kullandığı 2234 sayılı karar tasarısı 14 'evet' oyuyla kabul edilmişti.