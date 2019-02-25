Görüşmeye, Kolombiya Devlet Başkanı ivan Duque de katıldı. Pence, görüşmede Guaİdo'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzde 100 arkasında olduğunu söyledi.



Üçlü görüşmenin ardından bölge ülkelerinin katıldığı toplantıya geçildi. Toplantının gündeminde Kolombiya'da bekletilen insani yardımların Venezuela'ya nasıl sokulacağı tartışıldı. Pence burada yaptığı konuşmada, Latin Amerika ülkelerine Venezuela'nın petrol hisselerini dondurma çağrısı yaptı.



Pence'in Kolombiya'da bulunduğu sıralarda Washington'dan da yeni yaptırım açıklaması geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı Venezuela vatandaşı dört kişiye daha yaptırım uygulanacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni yarın Venezuela krizini görüşmek üzere toplantıya çağırdı.



ABD'DEN VENEZUELA'DAN KAÇAN 3,4 MİLYON KİŞİYE EK YARDIM

ABD Dışişleri Bakanlığından, "Bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Nicolas Maduro'nun sebep olduğu ülke genelindeki siyasi ve ekonomik krizden dolayı ülkeden kaçan 3,4 milyon Venezuelalıya 56 milyon dolarlık ek insani yardımda bulunulacağını açıkladı." ifadesi kullanıldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in, Venezuela'da kendisini başkan ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermek amacıyla Venezuela-Kolombiya sınırına gittiği bildirildi.



Açıklamada, "Bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Nicolas Maduro'nun sebep olduğu ülke genelindeki siyasi ve ekonomik krizden dolayı ülkeden kaçan 3,4 milyon Venezuelalıya 56 milyon dolarlık ek insani yardımda bulunulacağını açıkladı." değerlendirmesinde bulunuldu.



Duyurulan ek yardımın, geçen haftalarda Venezuela'nın Brezilya ve Kolombiya sınırındaki noktalara yığılan yardımların parçası olduğu kaydedilen açıklamada, insani yardımların Venezuela'nın içinde ve dışında arttırılması için tüm yolların uygulanmasına devam edileceği belirtildi.



Açıklamada, Venezuela'ya son yardım paketiyle 2017 mali yılından bu yana toplam 195 milyon dolar yardım yapıldığına işaret edilerek, şunlar bildirildi:



"Geçici Başkan Guaido, Ulusal Meclis üyeleri, vatandaşlar ve ortaklarımızın Venezuela'daki yardıma muhtaç kişilere acilen insani yardım sağlanması konusundaki cesur çabalarını ve liderliklerini destekliyor, onlarla bu hedefe doğru çalışmaya devam ediyoruz.



Şimdi cesur Venezuela halkına bağlılığımızı güçlendirme zamanı. Venezuelalı mültecilere ve göçmenlere cömertçe ev sahipliği yapan Latin Amerika ve Karayipler'deki hükümetlerin ve toplulukların katkılarını takdir ediyoruz."