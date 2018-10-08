ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bosna Hersek'te yapılan genel seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Sözcü Nauert, açıklamada, "ABD, Bosna Hersek vatandaşlarının 7 Ekim'deki genel seçimlere katılmalarından memnun. İki ülke olarak kalıcı bir dostluk sürdürüyor ve kararlı, başarılı bir Bosna Hersek hedefine bağlı kalmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcileri, uluslararası gözlem ekipleri ve yerel STK'lara atıfta bulunarak ABD'nin seçim süreci ile ilgili bazı endişeler taşıdığını ifade eden Sözcü Nauert, şunları kaydetti:



"Seçmen kütüklerinin doğruluğu, seçim gözlemcilerinin tarafsızlığı, medyaya adil erişim ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması konularında endişeler taşıyoruz. Bu tür endişeler, Bosnalı yetkililerinin tamamen adil ve şeffaf bir seçim açıklamalarıyla çelişiyor. Bu sebeble Bosnalı yetkilileri AGİT gözlemcileri tarafından dile getirilen eksiklikleri gidermeye teşvik ediyor, tüm ilgili taraflar ve vatandaşların yerleşik yasal kanallar aracılığıyla haklarını aramasına ve tüm siyasi liderleri zafer ve yenilgiye hoşgörülü olmaya davet ediyoruz."



Bosna Hersek'te dün kanton ve ulusal düzeydeki parlamentolar ile devlet başkanlığı konseyi üyelerini belirlemek üzere genel seçim yapılmıştı.



Seçimlerde, Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday yarışmıştı.



Kurucusunun Bosna Hersek'in eski Başkanı Aliya İzzetbegoviç'in olduğu Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyeliği adayı Şefik Dzaferovic seçimi kazandığını açıkladı.