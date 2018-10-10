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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da kaybolmasıyla ilgili olarak konuştu.
Pence, ABD'nin soruşturmaya her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.
Mike Pence katıldığı bir radyo programında, Suudi Arabistan'dan talep gelmesi halinde Washington'ın FBI teknisyenlerini İstanbul'daki Suudi konsolosluğuna yollayıp yollamayacağı soruldu.
Pence bu soruya yanıt olarak "Amerika Birleşik Devletleri'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu düşünüyorum" dedi.
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