ABD'den Çin'e havayolu misillemesi: 16 Haziran'dan sonra ABD'ye uçamayacaklar

Dünyanın en büyük iki ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında yeni bir gerginlik tırmanıyor.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, 16 Haziran'dan itibaren Çin menşeili hava yollarının ülkeye uçuşlarının yasaklanacağını duyurdu.

16 Haziran olarak açıklanan yasak tarihini ABD Başkanı Donald Trump isterse daha erkene alabilecek.

Reuters'ın haberine göre uçuş yasağı Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co. ve Hainan Airlines Holding Co. şirketlerini kapsıyor.

MİSİLLEME NİTELİĞİNDE

Çin, ABD'li havayollarının ülkeye girişini askıya almıştı. ABD yönetimini bu yasağın kaldırılmasını talep ediyordu.

Bu süre zarfında Çinli şirketlerin ABD'ye uçuşlarına devam ettiği belirtiliyor.

United ve Delta havayollarının Çin'e uçuşlarına izin verilmemesi nedeniyle ABD'nin misilleme yaptığı belirtiliyor.