ABD'den Çin'e karşı harekete geçme çağrısı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde statükoyu güç yoluyla değiştirme niyetinin işaretlerini verdiği belirterek bölge ülkelerine, buna karşı ortak caydırıcılık oluşturma çağrısında bulundu.



Bakan Hegseth, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda "ABD’nin Hint-Pasifik Güvenliğine İlişkin Yeni Hedefleri" başlıklı konuşma yaptı.



Konuşmasında Çin'in Hint-Pasifik'te statükoyu temelden değiştirme niyetinde olduğunu, dengeleri lehine değiştirmek üzere askeri güç kullanmaya hazırlandığını savunan Hegseth, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin ve ortaklarının ortak caydırıcılık için savunma konusunda daha fazla sorumluluk alarak harcamalarını artırmalarını ve kabiliyetlerini güncellemeleri gerektiğini vurguladı.



Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaya ikna ettiğini, Almanya başta olmak ülkelerin harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine yükseltme sözü verdiğini hatırlatarak "Asya'daki müttefikler çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya oldukları halde çok daha az savunma harcaması yaparken Avrupalı müttefiklerin bunu yapması anlamlı olmayacaktır." dedi.



Bölgede güçlü, kararlı ve gerekli kabiliyetlere sahip bir ittifak ve ortaklıklar ağına sahip olmanın Çin'e karşı kilit stratejik avantaj sağlayacağını vurgulayan Hegseth, ABD'nin Hint-Pasifik müttefiklerinin savunma kabiliyetlerini hızla güncellemesi gerektiğini belirtti.

