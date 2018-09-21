ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan 10 Rus Sukhoi Su-35 4’üncü jenerasyon savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerinin satın alan Çin Merkezi Askeri Komisyonu’na uygulanan yaptırımları artırma kararı aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın Hazine Bakanlığı ile birlikte alındığı belirtildi.



Alınan yaptırım kararları arasında ise, ABD’ye ihracat lisanslarının iptali, ABD’ye bağlı bölgelerde ve ABD içerisinde maddi işlemlerin durdurulması, ABD içerisindeki mal varlıklarının dondurulması ve Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerinin de aynı yaptırımların uygulama hakkına sahip olması yer alıyor.

Kararda ayrıca ABD ile ilişkili olan kişilerin ve ABD vatandaşlarının Çin Merkezi Askeri Komisyonu ile ticareti yasaklanıyor.