ABD'den Çin'e simgesel tepki: Kahraman doktor Wenliang'ın adını verecekler

Öneri, bir grup Cumhuriyetçi partili senatörden geldi.

Başkent Washington’da Çin Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağın adının değiştirilmesi teklif edildi.

Senatörlerin teklifine göre sokağın adının "Li Wenliang plaza" olması isteniyor.

Senatör Tom Cotton, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doktor Li’nin adını, ölümünden sorumlu olan ülkenin elçiliğinin bulunduğu bölgeye vererek asla unutulma-masını sağlayacağız” dedi.

Doktor Li Wenliang, 30 Aralık'ta meslektaşlarına bir mesajla uyarıda bulundu. Wuhan'da bir deniz ürünleri pazarında çalışan 7 kişinin SARS benzeri bir virüse yakalandığını ve karantina altına alındıklarını duyurdu.

Ancak sonrasında pekin hükümeti devreye girdi ve doktor Li dahil 8 kişiyi dedikodu yaymakla suçladı. 1 Şubat’ta yeni corona virüs teşhisi koyulan Li Wenliang, altı gün sonra hayata gözlerini yumdu.