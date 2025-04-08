ABD'den Çin'e yüzde 104 gümrük vergisi kararı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez dün dile getirdiği Çin'e ek vergi uygulamasının hayata geçirileceği duyuruldu.

Trump, dünkü açıklamasında Çin'in misilleme olarak getirdiği vergileri, Salı günü ABD saatiyle öğle vaktine kadar kaldırmadığı durumda ülkeye toplamda yüzde 104 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.

Beyaz Saray, Çin'in tanınan süre içinde misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 104 oranında gümrük vergisinin 9 Nisan'dan itibaren uygulanacağını bildirdi.

Trump'ın önceki hafta açıkladığı son gümrük tarifelerine ülkelerden peş peşe tepkiler gelmişti. Söz konusu tarifeler, Çin'e yüzde 34 yeni gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyordu.

Buna karşılık Çin de misilleme yapmakta gecikmemiş, ABD'ye aynı oranda misilleme vergi uygulayacağını açıklamıştı.

Trump ise Çin'in bu misillemeden vazgeçmediği durumda yüzde 50 ek vergi getirmekle tehdit etmişti. Böylece ABD Başkanı'nın Çin'e uyguladığı toplam vergi yüzde 104'e ulaşmış oldu.

BEYAZ SARAY, YAKLAŞIK 70 ÜLKENİN MÜZAKERE ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Basın Sözcüsü Karoline Leavitt şunları söyledi:



"Toplamda, Kurtuluş Günü duyurusundan bu yana, yaklaşık 70 ülke müzakere başlatmak için başkana ulaştı. Ülkeler, haksız ticaret uygulamalarını düzeltmek ve pazarlarını ülkemize açmak için birbirleriyle yarışıyor."



Leavitt, Çin'e uygulanacak rekor vergilere de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çin'in ABD ile bir anlaşma yapması gerektiğine inanıyor. Çin'in misilleme yapması bir hataydı. Amerika yumruk yediğinde, o daha sert karşılık veriyor. Bu yüzden bu gece yarısı (TSİ 07.00) Çin'e yüzde 104 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Ancak başkan, Şi ve Çin'in bir anlaşma yapmak istediğine inanıyor, sadece bunu nasıl başlatacaklarını bilmiyorlar. Ve başkan ayrıca hepinize Çin bir anlaşma yapmak için elini uzatırsa inanılmaz derecede nazik olacağını, ancak Amerikan halkı için en iyisini yapacağını söylememi istedi."



Beyaz Saray'ın Çin'e yönelik ek gümrük vergilerinin 9 Nisan'da yürürlüğe gireceğini açıklamasının ardından S&P 500 yatay seyrederken, Dow Jones yüzde 0,5, Nasdaq ise yüzde 0,2 düştü.



ABD borsaları Salı gününe Trump'ın sarsıcı gümrük vergilerini açıklamasından sonra ilk kez güçlü bir toparlanmayla başlamıştı.