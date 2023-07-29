ABD'den Çin'i kızdıracak hamle | Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri destek

ABD, kendi envanterinden Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri destek sağlayacak. Tayvan'a verilen bu desteğin, Çin'in tepkisini çekeceği yorumları yapılıyor.

ABD'den Çin'i kızdıracak hamle | Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri destek

Başkanı Joe Biden, yayımladığı başkanlık genelgesiyle ABD ordusunun kendi envanterinden 'a yapacağı, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimi kapsayan 345 milyon dolarlık askeri yardımı duyurdu.

ÇİN'İ KIZDIRACAK HAMLE

Paketin içeriğine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) henüz bir açıklama yapılmazken, Tayvan'a verilen bu desteğin 'in tepkisini çekeceği yorumları yapılıyor.

ABD'li birçok milletvekili Tayvan'a silah satışı konusunda yönetime baskı yapıyordu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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