ABD'den Çin'in bilgisayar korsanlığına engel olma çabası

BEYAZ SARAY'DA TEKNOLOJİ GÜNDEMİ



FBI ve Adalet Bakanlığının girişimi Çinli bilgisayar korsanlarının bazı altyapılara erişimini baltalama çabası olarak görülse de söz konusu korsanların ABD altyapısına halihazırda sızmış olduğuna inanılıyor.



Beyaz Saray son aylarda korsanların faaliyetlerini daha iyi takip etmek için internet ve bulut bilişim sağlayıcıları gibi teknoloji firmalarıyla toplantılar düzenliyor.



Microsoft, geçen yıl Çinli hackerların ABD'nin Çin'in Pasifik'teki faaliyetlerine karşı koyma ve caydırma çabalarında kritik önemdeki ABD'ye bağlı özerk toprak statüsündeki Guam'da kritik altyapıyı hedeflediğini açıklamıştı.



Guam'ın geçen yıl 5 bin ABD Deniz Piyadesine ev sahipliği yapması beklenen yeni üs açmak için seçildiği duyurulmuştu.



Çinli bilgisayar korsanlarının ABD denizcilik ve ulaşım ağlarına sızması, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerini endişelendiriyor. Çin hükümeti ise iddiaları reddediyor.

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