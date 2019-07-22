ABD Hazine Bakanlığınca, Çin petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'nin "İran'dan petrol almaya devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.



ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulanan Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve yöneticilerinin isimlerini yayımladı.



Söz konusu şirket ve yöneticilere uygulanan yaptırım kararına gerekçe olarak, "İran'dan ham petrol almaya devam etmeleri" gösterilen açıklamada, özellikle Çinli Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi (CEO) Youmin Li'nin ABD kontrolündeki döviz, bankacılık veya emlak işlemlerinden men edildiği kaydedildi.



İRAN İLE TİCARETE DEVAM EDENLERE YAPTIRIM



1994'te kurulan Zhuhai Zhenrong petrol şirketinin, İran ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğu ve İran ham petrolünün Çin'e ithal edilmesini sağlayan en büyük şirketlerden olduğu biliniyor.



ABD, Mayıs 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamış ve İran'ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu.



Sonrasında, İran ile petrol ticareti yapan tüm ülkelerin ticaretlerini belli bir zamanda durdurmasını isteyen ABD yönetimi, ticarete devam eden ülke ve şirketlere yaptırım uygulamaya başlamıştı.



ÇİN GEÇEN AY BÜYÜK MİKTARDA HAM PETROL İTHAL ETTİ



Çin ise ilk etapta bu yaptırımlara karşı gelerek, özellikle petrol ticaretine devam edeceğini açıklamış ancak daha sonra Washington'dan gelebilecek yaptırımlar sebebiyle İran'dan petrol alımını kademeli olarak azaltmıştı.



Buna rağmen İran'dan petrol ithalatını tamamen kesmeyen Çin, ABD'nin yaptırım açıklamasından bu yana ilk kez geçen ay büyük miktarda İran'dan ham petrol ithal etmişti.



ABD'nin şu an için Çinli şirketlere uygulayacağı yaptırımlarda ne kadar ileri gideceği belirsizliğini koruyor.