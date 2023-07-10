ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önce AB'de önümüzü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" sözlerine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım." mesajına ABD'den ilk yorum geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin AB hedeflerinin İsveç'in NATO'ya katılımına yönelik bir engel olması gerektiğine inanmıyoruz. Türkiye'nin AB üyeliği ve İsveç'in NATO'ya katılımı birbirinden ayrı meseleler." denildi.

BEYAZ SARAY: TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK HEDEFİNİ DESTEKLİYORUZ



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamda ise "ABD, Türkiye'nin AB üyelik hedeflerini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edecektir." denildi.

Bununla birlikte Beyaz Saray, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin "Türkiye ile AB arasında bir mesele olduğunu belirterek, "ABD'nin odağı İsveç'in NATO'ya katılımıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkında, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım." demişti. Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülke olduğunu dile getirerek, "Zirvede, Türkiye'ye yönelik yaptırım ifadelerini kullanmıştı.