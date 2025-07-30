ABD'den DAEŞ açıklaması: Üst düzey lider öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), geçtiğimiz cuma günü Suriye’de düzenlenen bir kara operasyonunda DAEŞ üst düzey lideri teröristler Dhiya Zawba Muslih al-Hardani ve örgüt bağlantılı iki oğlunun öldürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, öldürülen üç ismin hem ABD ve koalisyon güçleri hem de yeni Suriye yönetimi için tehdit oluşturduğu belirtildi. Operasyon sırasında bölgede bulunan üç kadın ve üç çocuk ise zarar görmedi. Baskının ayrıntılarına dair fazla bilgi verilmedi.

Operasyonda öldürülen diğer isimler ise, al-Hardani’nin oğulları Abdallah Dhiya al-Hardani ve Abd al-Rahman Dhiya Zawba al-Hardani olarak açıklandı.



Son yıllarda ABD, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DAEŞ'e karşı yerel ortak güçlerle birlikte birçok operasyon düzenlemeye devam ediyor. Ancak bu son baskın, hava saldırısı yerine nadir gerçekleşen bir kara operasyonu olması bakımından dikkat çekti.

"TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

CENTCOM Komutanı General Erik Kurilla, “DAEŞ teröristlerini nerede olurlarsa olsunlar acımasızca takip etmeye devam edeceğiz. Uyudukları, gizlendikleri veya faaliyet gösterdikleri hiçbir yer güvenli değil” dedi.



ABD ordusu, geçtiğimiz mayıs ayında Irak’ta beş ve Suriye’de bir olmak üzere altı farklı DAEŞ karşıtı operasyona destek vermişti. Bu operasyonlarda iki DAEŞ mensubu öldürülmüş, biri örgüt lideri olmak üzere iki kişi yakalanmıştı. Mart ayında da Irak’ta düzenlenen nokta hava saldırısında DAEŞ’in operasyonlardan sorumlu ismi Abdallah Makki Muslih al-Rifai öldürülmüştü.



Öte yandan ABD, nisan ayında Suriye’deki askerlerinin yaklaşık yarısını çekme kararı almıştı. Pentagon, bu kararın bölgede DAEŞ’in gücünün önemli ölçüde zayıflatıldığının bir göstergesi olduğunu savundu. Çekilmenin ardından ülkede binin altında Amerikan askeri kalması bekleniyor.