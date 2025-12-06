ABD'den Danimarka'ya 3 milyar dolarlık askeri satış onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’ya yaklaşık 3 milyar dolar değerinde entegre savaş komuta sistemi, dolaylı ateş koruma kabiliyeti ve ilgili ekipmanların olası satışına onay verdi.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, satış paketinin ana yüklenicileri RTX Corporation, Lockheed Martin ve Northrop Grumman olarak belirlendi.

Bir ordunun sahadaki tüm unsurlarını tek bir dijital ağ üzerinden koordine etmesini sağlayan ileri teknoloji bir komuta-kontrol altyapısı olan savaş komuta sistemleri, komutanlara gerçek zamanlı savaş alanı resmi sunar, karar alma süreçlerini hızlandırır ve birlikler arası iletişimi tek merkezde toplar.