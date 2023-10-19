ABD'den denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarı

İsrail'in yakın zamanda Gazze'ye yönelik kara harekatına başlaması beklenirken, ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

ABD'den denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarı

İsrail, 'ye yönelik kara harekatına hazırlanırken 'den denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarı geldi.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerginlikler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle uyarıda bulunuldu.

ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları istenilen açıklamada, turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde tetikte olunması, yurt dışında acil bir durumda yerlerinin bulunmasını kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na (STEP) kayıt olunması ve Dışişleri Bakanlığının bilgi ve uyarılarının takip edilmesi tavsiye edildi.

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