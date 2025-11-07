ABD'den, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanımına destek

Konuya yakın bir ABD’li yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Washington, AB’nin bu varlıkları bir araç olarak kullanmaya yönelik adımlarını tamamen destekliyor” dedi.



Avrupa Komisyonu, üye ülkelere 185 milyar euroya (yaklaşık 217 milyar dolar) kadar Rus devlet varlığını, doğrudan el koymadan kullanma imkanı tanıyacak bir plan önerdi. Bu miktar, Avrupa’da dondurulmuş durumda bulunan 210 milyar euroluk Rus rezervinin büyük kısmını oluşturuyor.



Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından, ABD ve müttefikleri Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ile tüm işlemleri yasaklamış, yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus devlet varlığını dondurmuştu.

“ACI SONUÇLARI OLUR”



Ancak AB planı şu anda, dondurulan varlıkların büyük bölümünün bulunduğu Belçika’nın çekinceleri nedeniyle beklemede. Almanya, son dönemde Belçika’daki havaalanı ve askeri üsler üzerinde görülen drone faaliyetlerinin Moskova’dan gelen bir uyarı olabileceğini öne sürdü. Kremlin ise bu iddiaları reddederek, varlıkların kullanılmasının “acı sonuçları” olacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Rus enerji devleri Rosneft ve Lukoil’e yönelik yeni yaptırımlar ilan etmişti. Bu adım, Washington’un Moskova’nın gelir kaynaklarını kısıp Kremlin’i barış masasına zorlamaya yönelik baskı stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

ABD’li yetkili, yeni yaptırımların etkilerini yakından izlediklerini belirterek, “Baskıyı artırmak için daha fazlasını yapabiliriz” ifadelerini kullandı.