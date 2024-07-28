ABD'den dönen Netanyahu, Golan saldırısına yanıt için harekete geçti

ABD seyahatinden dönen Netanyahu soluğu, güvenlik değerlendirmesi ve ardından gerçekleşecek güvenlik kabinesi toplantısı için başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde aldı.

ABD'den dönen Netanyahu, Golan saldırısına yanıt için harekete geçti

Başbakanı Binyamin Netanyahu, ziyaretini bitirip ülkesine döndü.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD seyahatinden dönen Netanyahu'nun uçağı İsrail'e indi. Netanyahu, güvenlik değerlendirmesi ve ardından gerçekleşecek güvenlik kabinesi toplantısı için başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine gitti.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde cumartesi akşamı gerçekleşen ve 12 çocuğun hayatını kaybettiği füze saldırısının ardından Tel Aviv'in sorumlu tuttuğu Hizbullah'a vereceği karşılığı kararlaştırmak için siyaset ve güvenlik teşkilatında toplantı trafiği hız kesmedi.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" füzenin 'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de kuvvet komutanları ile Hizbullah'a verilecek karşılığı görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya, İsrail Kuzey Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Askeri İstihbarat Komutanlığı ve diğer birimlerdeki generallerin katıldığı aktarıldı.

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