ABD'den Ege'ye sessiz çıkarma: Yunanistan'ı üslerle kuşatıyor!

ABD'nin Yunanistan ile güvenlik ilişkilerini derinleştirmeyi amaçlayan yasa tasarısı dün Temsilciler Meclisi'nde Kongre Yunan İşleri Grubu liderleri tarafından tanıtıldı.

“ABD-Yunanistan Güvenlik İşbirliği Kayıt Yasası” başlıklı iki partili yeni girişim, adalar da dahil olmak üzere Yunanistan'daki ABD askeri varlığını genişletme potansiyelini araştırmayı amaçlıyor.

Kathimerini gazetesinin bildirdiğine göre bu çerçevede, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Kongre'ye iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yeni fırsatları tanımlayan bir rapor sunması öngörülüyor.

DÖRT ÜSSE EK ERİŞİM

Raporda özellikle, ABD kuvvetlerinin Yunanistan'daki dört ek askeri üsse erişimine izin veren Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında sağlanan üs haklarına ilişkin bir açıklama yer alacak.

Tasarı, Kongre üyeleri Grace Meng, Gus Bilirakis, Dina Titus ve Nicole Malliotaki tarafından sunuldu. Milletvekilleri, Ukrayna ve Ortadoğu'da devam eden çatışmaların, Pentagon'u bölgedeki askeri faaliyetlerini arttırmaya zorladığı bir dönemde, bu girişimin kritik olduğunu savunuyor.

Milletvekilleri şunu söylüyor: “Dedeağaç ve Suda Körfezi gibi üslerdeki faaliyetler ABD ve NATO'nun Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Avrupa, Ukrayna ve Ortadoğu'daki güç projeksiyonunun önemli bir ayağı olmuş, tedarik zincirinde ve özellikle Ukrayna'nın devam eden tedarikinde rol oynamıştır.”



ABD-NATO İŞ BİRLİĞİNİN UFUKLARINI GENİŞLETECEK

Yaklaşık bir yıl önce Kongre üyesi Meng, Temsilciler Meclisi'nden geçen 2024 savunma bütçesi tasarısına bir değişiklik önerisi olarak bu yasanın benzer bir versiyonunu sunmuştu.



Meng, yeni girişimle ilgili, "Bu yasa, güçlü ABD-Yunanistan savunma ilişkisini destekleyerek ve müttefiklerimizi desteklemek ve rakiplerimize karşı koymak için ABD-NATO iş birliğinin ufuklarını genişleterek uluslarımız arasındaki bağı güçlendirmeye yardımcı olacak" dedi.