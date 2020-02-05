ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilen en az 138 kişi yaşamını yitirdi

HRW'nin "Sınır dışından tehlikeye: ABD sınır dışı politikaları Salvadorluları ölüme ve istismara maruz bıraktı" başlıklı raporunda, sığınmacıların sınır dışı edilmesinden sonra olan ölümlerin çoğunun bir yıldan az veya birkaç gün içerisinde gerçekleştiği belirtildi.



Raporda, sınır dışı edilenlerin El Salvador'a geri döndükten sonra cinsel istismar, işkence ve diğer şiddet eylemlerine yönelik en az 70 olayın HRW tarafından doğrulandığı ifadesine yer verildi.



ABD yasaları nedeniyle geri dönmek zorunda kalanların karşılaştığı risklere dikkat çekilen raporda, Trump yönetiminin politikalarının ülkeye sığınmak isteyenlerin cesaretini kırdığı kaydedildi.



BAŞVURANLARIN SADECE YÜZDE 18'İNE SIĞINMA HAKKI TANINDI

Raporda, ABD'nin 2014-2018'de çete şiddetinin pençesinde bulunan 111 bin El Salvadorluyu sınır dışı ettiği ifadesi yer aldı.



ABD'ye 2012-2017'de sığınma talebinde bulunan El Salvadorluların sayısının rekor düzeyde arttığı ve pek çoğunun ülkeden ayrılma sebebi olarak çete şiddetini tehdit olarak gösterdiği belirtilen raporda, başvuru yapanların sadece yüzde 18'ine sığınma hakkı tanındığı ifade edildi.



Raporda, 2013'ten bu yana ABD'den El Salvador'a sınır dışı edilenler arasında HRW'nin resmi kayıtlar, ailelerle röportajlar ve medya hesapları aracılığıyla doğruladığı en az 138 kişinin hayatını kaybettiği, örgütün, yaşamını yitirenlerin sayısının daha yüksek olduğuna inandığı aktarıldı.



"TRUMP YÖNETİMİNİN ÇABALARINDAN ENDİŞELİYİZ"

Sivil toplum örgütü El Salvador Göç Enstitüsü Genel Müdürü Cesar Rios, yaptığı açıklamada, herhangi bir örgütün sınır dışı edilenlerin ölümlerini izlemediğini anımsatarak, verileri güvenilir bulduğunu dile getirdi.



Rios, "İnsanları bu bölgelere sınır dışı etmenin çok zor ve tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



HRW'nin ABD Programı Genel Müdürü Alison Leal Parker da "Trump yönetiminin ABD'de sığınma arama hakkının tam anlamıyla içini boşaltma çabasından ötürü derin endişeliyiz." ifadesini kullandı.

