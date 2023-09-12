ABD'den F-16 satışı açıklaması

"Uçağın satışını İsveç'in NATO üyeliğ ile bağlantılı görmüyoruz." bu açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'den geldi.

Miller, Türkiye’ye F-16 satışı ve İsveç’in askeri ittifaka katılımı konuları için “Biz bunların bağlantılı olduğuna ya da bağlantılı olması gerektiğine inanmıyoruz.” diye konuştu.

ABD'li Sözcü, “Ama daha önce de söylediğimiz gibi, F-16'ların satışı elbette ABD Kongresi'nin onaylaması gereken bir konu ve iki konunun birbirine sıkıca bağlı olduğuna inanan Kongre üyeleri var.” dedi.

Sözcü, bu süreçteki tek aktör olmadıklarını Türk hükümetine de açıkça ifade ettiklerini söyledi.

