ABD'den Filistin yönetimi üyelerine vize engeli

ABD yönetiminin, Filistin'i tanıma girişimlerine yönelik engelleme çabalarına bir yenisi eklendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimatıyla eylül ayı sonunda yapılması planlanan BM Genel Kurulu öncesinde FKÖ ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini iptal edildi. Buna göre üyelere yeni vize verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'in merkezi ABD'nin New York kentinde bulunuyor.