ABD'den Filistin'e 404 milyon dolarlık insani yardım

ABD, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki Filistinli siviller için 404 milyon dolarlık insani yardım yapacağını bildirdi.

ABD'den Filistin'e 404 milyon dolarlık insani yardım

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin bölgedeki Filistinlilerin temel ihtiyaçları konusunda yaşadığı zorlukların farkında olduğu ve insani yardımların devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki Filistinli sivillere 404 milyon dolarlık insani yardım ulaştırılacağı, böylelikle son 8 aydaki insani yardım miktarının toplam 674 milyon dolara ulaşacağı vurgulandı.

"ABD, (Gazze'deki insani) krizden etkilenen kişilerin insani yardım ihtiyaçlarına cevap verme taahhüdüne bağlıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu insani yardımlar kapsamında temel gıda ürünleri, su, sağlık hizmeti, barınma ve eğitim gibi çeşitli alt başlıkların olacağı kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas cevabını Mısır ve Katar'a iletti

Gazze'de ateşkes görüşmeleri: Hamas cevabını Mısır ve Katar'a iletti

Hakan Fidan, Rusya'da | Putin: "Astana süreci devam etmeli"

Hakan Fidan, Rusya'da | Putin: "Astana süreci devam etmeli"

ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden suçlu bulundu

ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden suçlu bulundu

Azerbaycan ve İran tatbikat yapacak

Azerbaycan ve İran tatbikat yapacak

Rusya’da inşaat iskelesi çöktü: 3 kişi öldü

Rusya’da inşaat iskelesi çöktü: 3 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: "Bu savaşı kendi şartlarımızla bitireceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: "Bu savaşı kendi şartlarımızla bitireceğiz"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...