ABD'den füze simülasyonu: Kuzey Kore saldırırsa ne olacak?

ABD, geçen hafta Alaska'daki stratejik bir üste, nükleer silah sahibi Kuzey Kore'nin kendi topraklarına yönelik kıtalararası balistik füze saldırısını simüle etti.



Kuzey Kore, nükleer silahlarla donatılmış dokuz ülkeden biri ve ülkenin dış tehditlere karşı kullanmaktan çekinmeyeceği tahmini 50 savaş başlığı var.

ABD ANA KARASINA KADAR ULAŞABİLİR



Ülke, geçtiğimiz yılın ekim ayında, potansiyel menzili 9 bin 320 mil olan ve ABD ana karasına nükleer saldırı başlatma kapasitesine sahip bir kıtalararası balistik füzeyi test etti.



ABD ise olası Kuzey Kore saldırılarına karşı vatanı savunmak için bir savunma sistemi kurdu. Kaliforniya'daki Fort Greely ve Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde gelen füzeleri hedeflemek için toplam 64 adet önleyici silo inşa edildi.

YENİ NESİL FÜZE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ



Bir yandan da Trump yönetimi, balistik, hipersonik ve seyir füzelerinin yanı sıra diğer gelişmiş hava saldırılarına karşı savunma sağlayacak yeni nesil füze savunma kalkanı olan "Altın Kubbe"yi destekliyor.



ABD hükümeti son zamanlarda Kuzey Kore ve potansiyel olarak İran'dan gelecek kıtalararası balistik füze tehditlerine karşı hazırlık halinde.



Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze gücünün operasyonel durumu, sınırlı kamu kaynakları nedeniyle belirsizliğini koruyor.

