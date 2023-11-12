ABD'den Gazze açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin çapraz ateş altında kaldığını söyledi.

Amerikan medyasına konuşan Sullivan, bu konuda İsrail ordusu ile istişarelerde bulunduklarını açıkladı.

ABD'nin, İsrail ve Katar arasında rehineler için yürütülen müzakerelere dahil olduğunu da duyuran Jake Sullivan, savaş sonrası Gazze Şeridi'nin akıbetiyle ilgili de konuştu.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Gazze'deki yönetimde 7 Ekim öncesine dönüş olmayacağını belirterek, ''gelecekteki yönetimlerinin nasıl olacağına Filistin halkının kendisinin karar vermesi gerektiğini'' söyledi.



''MÜZAKERELER ASKIYA ALINDI'' İDDİASI

Bu arada Reuters Haber Ajansı'na konuşan Filistinli bir yetkili ise, rehine müzakerelerinin durduğunu aktardı.

İsrail güçlerinin Şifa hastanesine yönelik saldırıları nedeniyle Hamas'ın rehine müzakerelerini askıya aldığı ifade ediliyor.