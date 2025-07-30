ABD'den Gazze açıklaması: "Yardım planını yakında açıklayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Gazze'de gıda merkezleri kuracağız. Bu merkezlere sınırlama olmadan ulaşılabilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın sözlerinin ardından İsrail basınına konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, Trump’ın dile getirdiği Gazze için yeni yardım planına ilişkin soruları cevapladı.

Yeni yardım planının ayrıntılarının yakında paylaşılacağını söyleyen Kelly, "Başkan Trump, insani bir kalbe sahip olduğu için Gazze halkının acılarını hafifletmek istiyor. Gazzelilerin gıdaya erişimini sağlamak için yeni bir yardım planı açıkladı. Ayrıntılar yakında açıklanacak" dedi.



"İSRAİL'LE GÖRÜŞECEĞİZ"

İskoçya dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, yeni gıda merkezlerinin ne zaman kurulacağı sorusuna "Yakında" yanıtını verdi.

ABD’nin bu amaçla 60 milyon dolar bağışladığını belirten Trump, gıda merkezlerini kimin yöneteceği sorusuna ise "İsrail ile görüşeceğiz" dedi.

İki gün önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü sözlerine ekleyen Trump, İsrail Başbakanının da Gazze’de gıdanın uygun bir şekilde dağıtılmasından yana olduğunu kaydederek, "İsrail’in bu işi iyi yapabileceğini düşünüyoruz. Dağıtımın düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamak için bu gıda merkezlerini yönetmek istiyorlar. Hamas'ın parayı veya gıdayı çalmasını istemiyorlar. İsrail bu işi iyi yapacak. Gıda düzgün bir şekilde dağıtılacak" dedi.