ABD'den Gazze hamlesi: Trump Netanyahu ile görüşecek, Witkoff Doha'ya gidecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelmek üzere ABD'nin başkenti Washington’a gitti. Görüşmenin odağında, ABD’nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında Gazze’de ateşkes ve rehine takası sağlanması hedefleniyor.



Netanyahu’nun ziyareti öncesinde Trump, bu hafta içinde bir anlaşmaya varılabileceğini öne sürdü. Netanyahu da Trump ile yapacağı görüşmenin Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’la yürütülen dolaylı müzakereleri ilerletebileceğini söyledi. İsrail heyeti ile Hamas temsilcileri arasındaki bu görüşmelerde, ABD Başkanı’nın Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff’un önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Witkoff’un bu hafta Doha’ya giderek müzakereleri yerinde takip etmesi planlanıyor.



YENİ ATEŞKES PLANI MASADA

ABD destekli öneriye göre; 60 günlük bir ateşkes, aşamalı rehine serbest bırakma, İsrail askerlerinin Gazze’nin bazı bölgelerinden çekilmesi ve savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik görüşmeler öngörülüyor. Ancak İsrail, tüm rehineler serbest bırakılmadan ateşkese yanaşmayacağını, Hamas ise savaş tamamen bitmeden rehineleri teslim etmeyeceğini söylüyor.





Gazze’de Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısıyla başlayan savaşta bugüne kadar 57 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Savaş, Gazze nüfusunun büyük kısmını yerinden etti ve BM’ye göre yarım milyondan fazla insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya.



Netanyahu’nun hükümetindeki aşırı sağcı ortaklar ateşkese karşı çıkıyor ancak İsrail’de savaş yorgunluğu giderek artıyor. Bu nedenle Netanyahu’nun kabul edilebilir şartlarda bir ateşkesi parlamentodan geçirmesi bekleniyor.