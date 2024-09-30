ABD'den Gazze için 300 milyon dolarlık insani yardım

İsrail'in Lübnan'a açtığı savaş Gazze'deki durumu nasıl etkileyecek? Haberi Görüntüle

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinliler için yaklaşık 336 milyon dolarlık ek insani yardım duyurusunda bulunacağını öne sürdü.



İlk olarak Reuters tarafından duyurulan açıklamaya göre bu fon, gıda yardımı, sağlık, beslenme ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere bölgede ihtiyaç duyulan insani yardımı sağlamak için kullanılacak.



Açıklamada fonun ayrıca kış öncesinde yerinden edilmiş Gazzelilere acil barınma konusunda da yardım sunacağı belirtildi.

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"SAVAŞ MASUMLARIN HAYATINA MAL OLDU"



ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, “Bu savaş masum Filistinlilerin hayatına mal oldu. Gazze ile Batı Şeria'yı ciddi insani kriz ve ihtiyaçlar içinde bıraktı. ABD tüm taraflara ateşkes anlaşmasını kabul etmeleri, rehineleri serbest bırakmaları ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına izin vermeleri çağrısında bulunmaya devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.



Savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail ordusu kuşatma altındaki Filistin bölgesinin büyük bölümünü yerle bir ederek 2,3 milyon insanın neredeyse tamamını evlerinden etti, ölümcül hastalıklara yol açtı ve 41 binden fazla insanın ölümüne neden oldu.



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ERİŞİM ENGELLERİ VE GÜVENSİZLİK



ABD, Katar ve Mısır aylardır ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çıkmaza giren görüşmelerde arabuluculuk yapmaya çalışıyor.



Bir USAID sözcüsü, ajans ortaklarının Gazze'deki insanlara yardım ulaştırmaya devam ettiğini söyleyerek, “Erişim engelleri ve güvensizlik, Gazze'de acil insani yardıma ihtiyaç duyan 2,3 milyon insanın ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanması için gerekli yardımın ölçeklendirilmesini engellemektedir.” ifadelerini kullandı.



BM uzun süredir savaş sırasında Gazze'ye yardım sokmanın ve kuşatma altındaki bölgede “tam bir kanunsuzluk” ortamında yardım dağıtmanın önündeki engellerden şikayet ediyordu.



Savaş sırasında üçte ikisinden fazlası BM personeli olmak üzere 300'e yakın insani yardım çalışanı öldürüldü.