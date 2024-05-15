ABD'den Gazze için kaos uyarısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 222. gününde hem karadan hem de havadan devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun Refah'a girmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Blinken, Refah operasyonunun "olumsuz etki" yarattığını söylerken Refah Sınır Kapısı'nın yardım geçişine açılması çağrısında bulundu.

ABD'den Gazze için kaos uyarısı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'in Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Blinken, İsrail'in Gazze'deki insani koşulları iyileştirmek için önemli adımlar attığı bir dönemde Refah operasyonuna başlamasının "olumsuz etki" yarattığını söyledi.

"KAOS İLE DOLDURULABİLECEK BİR BOŞLUK VAR"

Refah Sınır Kapısı'nın operasyonel geçişlere açılması ve yardım kapasitesinin yeniden sağlanmasının acil bir sorun olduğun vurgulayan Blinken, "Gazze'de kaos ile doldurulması muhtemel bir boşluğa sahip olamayız" diye konuştu.

Blinken ayrıca Refah'ta kara operasyonunu sürdüren İsrail'in Gazze'nin geleceği ile ilgili "açık ve somut" bir plana ihtiyaç duyduğunu aktardı.

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