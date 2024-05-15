ABD'den Gazze için kaos uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.



Blinken, İsrail'in Gazze'deki insani koşulları iyileştirmek için önemli adımlar attığı bir dönemde Refah operasyonuna başlamasının "olumsuz etki" yarattığını söyledi.

"KAOS İLE DOLDURULABİLECEK BİR BOŞLUK VAR"



Refah Sınır Kapısı'nın operasyonel geçişlere açılması ve yardım kapasitesinin yeniden sağlanmasının acil bir sorun olduğun vurgulayan Blinken, "Gazze'de kaos ile doldurulması muhtemel bir boşluğa sahip olamayız" diye konuştu.



Blinken ayrıca Refah'ta kara operasyonunu sürdüren İsrail'in Gazze'nin geleceği ile ilgili "açık ve somut" bir plana ihtiyaç duyduğunu aktardı.

