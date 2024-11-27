ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması: "Çalışmalar bugün başlayacak"

Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında ateşkesin duyurulmasının ardından gözler savaşın bir yılı aşkın süredir devam ettiği Gazze'ye çevrildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin açıklamada bulundu.

Biden, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Türkiye, Mısır, Katar ve diğerleriyle birlikte Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın iktidarına son verilerek savaşın sona erdirilmesi için yeni bir girişimde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, "Başkan Biden, Gazze için ateşkes çalışmalarına bugün başlama niyetinde." açıklamasında bulundu.