ABD'den, Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK'da oylanması çağrısı

ABD, Başkan Joe Biden, duyurusunu yaptığı 3 aşamalı Gazze'de ateşkes önerisinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanması için çağrıda bulundu.

ABD'den, Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK'da oylanması çağrısı

'nin BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Nate Evans, konuyla ilgili açıklamasında, pazar günü BMGK'ya başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Buna göre ABD, Biden'ın önceki hafta duyurusunu yaptığı İsrail'in hazırladığı 'de ateşkes önerisinin BMGK tarafından oylanıp desteklenmesini talep etti.

Evans, 3 aşamalı söz konusu anlaşmaya uluslararası desteğin verilmesi durumunda ateşkes sürecinin hızlanacağını ve ateşkesin olması halinde de hem esirlerin serbest kalacağını hem de İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarından anlaşma koşullarına göre çekileceğini belirtti.

Evans, açıklamasında, "İsrail bu anlaşmayı zaten kabul etti, şimdi Güvenlik Konseyinin tek ses olma ve Hamas'a anlaşmayı kabul etme çağrısını yapma fırsatı var." ifadesini kullandı.

Öte yandan BM kaynakları, söz konusu oylamanın hafta başında BM Güvenlik Konseyi gündemine alınarak yapılabileceğini bildirdi.

Gazze'de ateşkes planı: Rusya ve Çin, ABD ile anlaşmazlık yaşıyor

Gazze'de ateşkes planı: Rusya ve Çin, ABD ile anlaşmazlık yaşıyor

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Maduro'dan muhalefete suikast suçlaması: Beni arıyorlar ve zarar vermek istiyorlar

Maduro'dan muhalefete suikast suçlaması: Beni arıyorlar ve zarar vermek istiyorlar

İsrail'in Gazze saldırılarında 3 gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze saldırılarında 3 gazeteci daha hayatını kaybetti

BM: Sudanlılar açlıktan ot ve yapraklarla beslenmek zorunda kaldı

BM: Sudanlılar açlıktan ot ve yapraklarla beslenmek zorunda kaldı

İsrailli aşırı sağcı bakandan, Savaş Kabinesi üyeliği teklifi

İsrailli aşırı sağcı bakandan, Savaş Kabinesi üyeliği teklifi

İtalya'da AP seçimleri: Meloni'nin partisi birinci çıktı

İtalya'da AP seçimleri: Meloni'nin partisi birinci çıktı

Belçika Başbakanı De Croo görevinden istifa etti

Belçika Başbakanı De Croo görevinden istifa etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...