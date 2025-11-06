ABD'den Gazze'de barış hamlesi: BM’ye gidecek taslak hazır

ABD yönetimi, Başkan Donald Trump’ın Gazze barış planını güçlendirmeyi amaçlayan ve uluslararası bir güvenlik gücüne onay verilmesini içeren bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi karar taslağını ortak ülkelere sunduğunu açıkladı.

Reuters tarafından görülen metne göre ABD, Gazze Şeridi'nde iki yıl süreyle geçici bir yönetim kurulması ve uluslararası istikrar gücü konuşlandırılmasına imkan veren bir karar tasarısı hazırlamıştı.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, taslağı Güvenlik Konseyi’nin 10 seçilmiş üyesi ile Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölgesel ortaklarla paylaştı, ABD misyonu sözcüsü yaptığı açıklamada belirtti. Taslak üzerinde oylama yapılması için henüz bir tarih belirlenmedi.

ABD’nin açıklamasında, karar taslağının Trump’ın 20 maddelik Gazze barış planında öngörülen “Barış Kurulu”nu memnuniyetle karşıladığı ifade edildi. Bu geçici yönetim kurulunun başkanlığını Trump’ın üstleneceği belirtildi.

“ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ”NE YETKİ

Taslak ayrıca, barış planında yer alan “Uluslararası İstikrar Gücü”nün (ISF) kurulmasına da yetki veriyor.

Diplomatik kaynaklara göre, birkaç ülke ISF’ye katılma isteğini bildirdi ancak asker göndermeden önce BM Güvenlik Konseyi’nin açık bir yetkilendirme kararı alınmasında ısrarcı. ABD sözcüsü açıklamasında, “Başkan Trump’ın cesur liderliği altında ABD, BM’de yeniden sonuç alacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Taraflar, onlarca yıllık kan dökülmesini sonlandırmak ve başkanın Ortadoğu’da kalıcı barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için bu tarihi fırsatı değerlendirdi” diye ekledi.

TÜRKİYE ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Uluslararası güvenlik gücünün oluşturulması, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de varılan ateşkes anlaşmasının bir parçasıydı. Anlaşmaya göre, güvenlik gücünü oluşturan birlikler çoğunlukla Arap ve Müslüman ülkelerden gelecek ve İsrail ordusunun çekilme süreci boyunca Gazze’de güvenliği denetleyecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ISF kapsamında Gazze Şeridi'ne asker gönderip göndermeyeceği konusunda, "Biz barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Görev gücü görüşmeleri sürüyor. Görev gücünün tanımına göre ülkeler asker göndermeye karar verecek" demişti.

5 BÜYÜĞÜN VETO ETMEMESİ GEREKİYOR

Trump’ın planının sonraki aşamaları arasında ise İsrail’in Gazze’den kademeli çekilmesi, Hamas’ın silahsızlandırılması ve bölgenin yeniden inşası yer alıyor.

Güvenlik Konseyi üyeleri ile paylaşılacak olan taslakta herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor. Tasarının kabul edilmesi için en az dokuz evet oyu alması ve BM daimi üyeleri Rusya, Çin, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından veto edilmemesi gerekiyor.