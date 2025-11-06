ABD'den Gazze'de barış hamlesi: BM’ye gidecek taslak hazır
06.11.2025 11:28
ABD, Başkan Donald Trump’ın Gazze barış planı Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Plan, Türkiye'nin de dahil olduğu 10 ülkeye sunuldu. Taslak metin, Gazze'de “Uluslararası İstikrar Gücü”nün (ISF) kurulmasına da yetki veriyor.
ABD yönetimi, Başkan Donald Trump’ın Gazze barış planını güçlendirmeyi amaçlayan ve uluslararası bir güvenlik gücüne onay verilmesini içeren bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi karar taslağını ortak ülkelere sunduğunu açıkladı.
Reuters tarafından görülen metne göre ABD, Gazze Şeridi'nde iki yıl süreyle geçici bir yönetim kurulması ve uluslararası istikrar gücü konuşlandırılmasına imkan veren bir karar tasarısı hazırlamıştı.
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, taslağı Güvenlik Konseyi’nin 10 seçilmiş üyesi ile Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölgesel ortaklarla paylaştı, ABD misyonu sözcüsü yaptığı açıklamada belirtti. Taslak üzerinde oylama yapılması için henüz bir tarih belirlenmedi.
ABD’nin açıklamasında, karar taslağının Trump’ın 20 maddelik Gazze barış planında öngörülen “Barış Kurulu”nu memnuniyetle karşıladığı ifade edildi. Bu geçici yönetim kurulunun başkanlığını Trump’ın üstleneceği belirtildi.
“ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ”NE YETKİ
Taslak ayrıca, barış planında yer alan “Uluslararası İstikrar Gücü”nün (ISF) kurulmasına da yetki veriyor.
Diplomatik kaynaklara göre, birkaç ülke ISF’ye katılma isteğini bildirdi ancak asker göndermeden önce BM Güvenlik Konseyi’nin açık bir yetkilendirme kararı alınmasında ısrarcı. ABD sözcüsü açıklamasında, “Başkan Trump’ın cesur liderliği altında ABD, BM’de yeniden sonuç alacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Taraflar, onlarca yıllık kan dökülmesini sonlandırmak ve başkanın Ortadoğu’da kalıcı barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için bu tarihi fırsatı değerlendirdi” diye ekledi.
TÜRKİYE ASKER GÖNDERECEK Mİ?
Uluslararası güvenlik gücünün oluşturulması, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de varılan ateşkes anlaşmasının bir parçasıydı. Anlaşmaya göre, güvenlik gücünü oluşturan birlikler çoğunlukla Arap ve Müslüman ülkelerden gelecek ve İsrail ordusunun çekilme süreci boyunca Gazze’de güvenliği denetleyecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ISF kapsamında Gazze Şeridi'ne asker gönderip göndermeyeceği konusunda, "Biz barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Görev gücü görüşmeleri sürüyor. Görev gücünün tanımına göre ülkeler asker göndermeye karar verecek" demişti.
5 BÜYÜĞÜN VETO ETMEMESİ GEREKİYOR
Trump’ın planının sonraki aşamaları arasında ise İsrail’in Gazze’den kademeli çekilmesi, Hamas’ın silahsızlandırılması ve bölgenin yeniden inşası yer alıyor.
Güvenlik Konseyi üyeleri ile paylaşılacak olan taslakta herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor. Tasarının kabul edilmesi için en az dokuz evet oyu alması ve BM daimi üyeleri Rusya, Çin, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından veto edilmemesi gerekiyor.
Gazzeliler İsrail'in açlık savaşıyla mücadele ediyor.
İSRAİL KATLİAMA DEVAM EDİYOR
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ilk aşamasının maddelerinden biri de Gazze'ye günlük olarak 600 TIR'ın giriş yapmasıydı. Ancak İsrail, bu şartı yerine getirmiyor.
Gazze'ye giren insani yardım TIR'larının sayısı Filistinlilerin doymasına yetmiyor. Flistinli yetkililer, bunun günde yalnızca 145 TIR'la sınırlı kaldığını söylüyor.
Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde üç cansız bedenin ve iki yaralının daha Gazze’deki hastanelere getirildiğini, böylece 10 Ekim’de İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana ölü sayısının 241’e, yaralı sayısının ise 609’a yükseldiğini bildirdi. Ayrıca, o tarihten bu yana enkaz altından 513 cansız bedenin çıkarıldığı belirtildi.
Gazze sağlık yetkililerine göre yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip bu bölgede, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı bin 68.875’e, yaralı sayısı ise 170 bin 679’a ulaştı.
Gazze’deki sağlık makamları dün, Kızılhaç aracılığıyla İsrail’den 15 Filistinlinin daha cenazesinin teslim alındığını, böylece ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana geri getirilen toplam cenaze sayısının 285’e ulaştığını ve bunlardan 84’ünün kimliğinin şu ana kadar tespit edildiğini açıkladı.