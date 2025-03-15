ABD'den Gazze'de "köprü" ateşkesi: Hamas'tan ateşkes açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Elçisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkesin uzatılması için "köprü önerisi" yaptı.



Önerdiği uzatmanın, kalıcı bir ateşkesin çerçevesini müzakere etmek için zaman tanıdığını belirtti.

Hamas'ı "tamamen uygulanamaz" taleplerde bulunmakla suçlayan Witkoff, zamanın Hamas'ın aleyhine işlediğini söyledi. Witkoff, "Hamas son tarihin farkında, süreyi geçirirse Amerika Birleşik Devletleri uygun şekilde yanıt verecek." dedi.

HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI



Ancak Witkoff'un açıklamalarından saatler önce Hamas yetkilileri, Washington yönetiminin önerisinin kabul edildiğini duyurmuştu.



Hamas, aynı zamanda Amerikan vatandaşlığına da sahip İsrailli asker Edan Alexander ve dört rehinenin cansız bedenlerinin İsrail'e teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, "ABD vatandaşı İsrailli asker Edan Alexander'ı serbest bırakma niyetimizi duyurarak olumlu bir girişimde bulunduk. Burada yeni veya yan anlaşmalardan değil, ateşkes anlaşmasının çeşitli aşamalarında uygulamaya geçirilmesi yönünde ilerlemekten söz ediyoruz." diye konuştu.

Filistinli müzakereciye yönelik tehditler ve baskı girişimlerinin olumlu sonuçlar vermeyeceğini dile getiren Kasım, tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasını arzuladıklarını söyledi.



İSRAİL HAMAS'I SUÇLADI



İsrail ise Hamas'ı manipülasyonla ve psikolojik savaş yürütmekle suçladı.



İsrail yönetiminden yapılan açıklamada, Hamas'ın geri adım atmadığı, Witkoff'un önerisini reddetmekte kararlı olduğu belirtildi.



Hamas'ın açıklaması üzerine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da güvenlik kabinesini toplama kararı aldı.

GAZZE'DE ATEŞKES BİLMECESİ



Trump'ın Ortadoğu Elçisi Witkoff, bu hafta Katar'daydı. İsrailli yetkililere göre, Witkoff daha önce ateşkesin ilk aşamasının Nisan ortasına kadar uzatılmasını önermişti.



Söz konusu uzatma, anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün Gazze'de bulunan rehinelerin yarısının serbest bırakılmasını, geri kalanının ise kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varılması halinde serbest bırakılmasını öngörüyor.



Hamas ise ilk aşamanın uzatılması yerine, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk yaptığı anlaşmada ikinci aşamaya geçilmesi için görüşmelerde ısrarcı.



Hamas'tan bir heyetin ateşkes müzakerelerindeki gelişmeleri takip etmek üzere Mısır başkenti Kahire'ye gittiği öğrenildi.



Gazze'de Hamas ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ilk aşaması, ikinci aşamaya geçilemeden Mart başında sona ermişti.

