ABD'den gerilimi düşürme çağrısı: "Hizbullah-İsrail savaşı kaçınılmaz değil"

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, salı günü Manila'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



İsrail ile Hizbullah arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını söyleyen Austin, Washington'un olayların diplomatik bir şekilde çözülmesini istediğini dile getirdi.



Austin bu açıklamaları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filipinli mevkidaşları Gilberto Teodoro ve Enrique Manalo arasındaki güvenlik görüşmelerinin ardından yaptı.

İSRAİL, HİZBULLAH'I SORUMLU TUTUYOR

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin'e, İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde düzenlenen ölümcül saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutacağını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, 12 çocuğun ölümüne yol açan saldırının Hizbullah tarafından atılan bir roket ile gerçekleştiğini gösteren "her türlü belirti" olduğunu dile getirmişti.