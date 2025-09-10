ABD’den gizli cihaz uyarısı: Otoyollardaki siber tehlike

ABD Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Federal Karayolu İdaresi (FHWA), otoyol altyapısında kullanılan güneş enerjili cihazlarda gizli telsizler olabileceği uyarısında bulundu.



Geçen ay yayımlanan ve Reuters tarafından görülen dört sayfalık güvenlik notunda, batarya yönetim sistemleri (BMS) ve güç dönüştürücüler içinde “belgelenmemiş radyolar” tespit edildiği belirtildi.



"UZAKTAN MÜDAHALE" ENDİŞESİ



Yetkililer, bu gizli cihazların Pekin’in talimatıyla uzaktan devreye sokulabileceği veya verileri dışarıya aktarabileceği ihtimaline dikkat çekti.



Özellikle trafik kameraları, yol kenarı hava istasyonları, elektronik tabelalar, şarj istasyonları ve depolama tesislerinde kullanılan güneş enerjili ekipmanların risk altında olduğu vurgulandı.



ÇİN'DEN TEPKİ GELDİ



Washington’daki Çin Büyükelçiliği ise yaptığı açıklamada, “Çin’in enerji altyapısındaki başarılarının çarpıtılmasına ve karalanmasına” karşı olduklarını belirtti.



Washington yönetimi, yalnızca otoyol altyapısı değil, Çin yapımı araçlar konusunda da alarma geçmiş durumda.



ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak ayında aldığı kararla 2026 sonuna kadar neredeyse tüm Çin menşeli otomobil ve kamyonların ABD pazarına girişini yasaklama kararı aldı.