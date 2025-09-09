ABD'den göçmen kararı: Geçici koruma statüleri sonlandırdı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından Federal Sicil'de yayımlanan bildiriye göre, her iki ülke için TPS statüsü 8 Eylül saat 23.59'da sona erdi.



Yürürlüğe giren kararın ardından, ülkedeki yaklaşık 76 bin Honduras ve Nikaragualı göçmenin sınır dışı edilme koruması ve çalışma izinleri geçerliliğini yitirdi.



TPS, 1999 yılında 1998'deki Mitch Kasırgası'nın yol açtığı yıkımın ardından Honduras ve Nikaragua vatandaşlarına tanınmıştı.



DHS, her iki ülkenin de artık program için gerekli yasal şartları karşılamadığını belirterek, Honduras ve Nikaragua'daki koşulların vatandaşların güvenli şekilde geri dönüşüne izin verecek ölçüde iyileştiğini kaydediyor.



GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ



ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.



TPS programı, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.



TRUMP'IN GÖÇMEN KARŞITI KARARLARI

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.



Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.