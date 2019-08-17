ABD Adalet Bakanlığı, Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından önce el konulan ardından serbest bırakılan İran'a ait 'Grace 1' adlı gemiyle hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Anlaşması'nın ihlal edildiğinin iddia edildiği kararda, tankerin ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yardım ettiği ve yasadışı bir şekilde Suriye'ye yardım etmeye çalıştığı öne sürüldü.
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu. ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi konusunda başvuruda bulunmuş fakat Cebelitarık hükümeti tankerinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Geminin pazar günü yola çıkması bekleniyordu.
ABD'den 'Grace 1'e yakalama kararı
Reuters, NTV HaberDünya
'Grace 1' hakkında çıkarılan yakalama kararına gerekçe olarak terör bağlantısı gösterildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından önce el konulan ardından serbest bırakılan İran'a ait 'Grace 1' adlı gemiyle hakkında yakalama kararı çıkarttı.