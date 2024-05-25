ABD'den Gürcistan'a "Yabancı ajan" yaptırımı: Vize kısıtlaması getirildi

ABD, Tiflis'te haftalarca kitlesel protestoları tetikleyen tartışmalı "yabancı ajan" yasası nedeniyle Gürcistan'la ikili işbirliğini gözden geçirdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Gürcü Hayali'nin (Gürcistan'daki iktidar partisi) önerdiği "dış etki" yasasıyla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, Gürcistan'da demokrasiyi baltalamaktan sorumlu olanlara yönelik yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum." ifadesini kullandı.

"İKİLİ İŞBİRLİĞİNİN KAPSAMLI BİR İNCELEMESİNİ BAŞLATIYORUM"



Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Bakan Blinken, Gürcistan ile ikili ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.



Blinken, "Ayrıca, bugün ABD ile Gürcistan arasındaki ikili işbirliğinin kapsamlı bir incelemesini başlatıyorum." ifadesini kullanarak, Gürcü liderlerin yasayı yeniden gözden geçireceklerini, halkın demokratik ve Avrupa-Atlantik hedeflerine doğru ilerlemeleri için gereken adımları atacaklarını umduğunu belirtti.

GÜRCİSTAN'DAN TEPKİ

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, Gürcü yetkililere yönelik vize kısıtlamasınakararına tepki gösterdi.



Açıklamada, hükümet temsilcilerine vize kısıtlaması getirilmesi olasılığının Gürcistan karşıtı bir adım olduğu kaydedildi.



Gürcistan'a yönelik şantaj ve tehdit politikasının yürütüldüğü savunulan açıklamada, bunun iki egemen devlet arasındaki ortaklık ruhu ve stratejik işbirliğine aykırı olduğu belirtildi.



Partinin açıklamasında bu kararın, aslında Gürcistan'ın bağımsızlık ve egemenliğini kısıtlamaya yönelik bir girişim olduğu yinelendi