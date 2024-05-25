ABD'den Gürcistan'a "Yabancı ajan" yaptırımı: Vize kısıtlaması getirildi

ABD, Tiflis'te haftalarca kitlesel protestoları tetikleyen tartışmalı "yabancı ajan" yasası nedeniyle Gürcistan'la ikili işbirliğini gözden geçirdiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Gürcü Hayali'nin (Gürcistan'daki iktidar partisi) önerdiği "dış etki" yasasıyla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, Gürcistan'da demokrasiyi baltalamaktan sorumlu olanlara yönelik yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum." ifadesini kullandı.
"İKİLİ İŞBİRLİĞİNİN KAPSAMLI BİR İNCELEMESİNİ BAŞLATIYORUM"
Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Bakan Blinken, Gürcistan ile ikili ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Blinken, "Ayrıca, bugün ABD ile Gürcistan arasındaki ikili işbirliğinin kapsamlı bir incelemesini başlatıyorum." ifadesini kullanarak, Gürcü liderlerin yasayı yeniden gözden geçireceklerini, halkın demokratik ve Avrupa-Atlantik hedeflerine doğru ilerlemeleri için gereken adımları atacaklarını umduğunu belirtti.
GÜRCİSTAN'DAN TEPKİ
Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, Gürcü yetkililere yönelik vize kısıtlamasınakararına tepki gösterdi.
Açıklamada, hükümet temsilcilerine vize kısıtlaması getirilmesi olasılığının Gürcistan karşıtı bir adım olduğu kaydedildi.
Gürcistan'a yönelik şantaj ve tehdit politikasının yürütüldüğü savunulan açıklamada, bunun iki egemen devlet arasındaki ortaklık ruhu ve stratejik işbirliğine aykırı olduğu belirtildi.
Partinin açıklamasında bu kararın, aslında Gürcistan'ın bağımsızlık ve egemenliğini kısıtlamaya yönelik bir girişim olduğu yinelendi
GÜRCİSTAN'DAKİ TARTIŞMALI YASA
Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.
Genel Kurulda 14 Mayıs'ta yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 "hayır"a karşılık 84 "evet" oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.
Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.
Yasaya göre "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşların, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunmaları gerekiyor.
Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı. Muhalifler, tasarıyı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor.
Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yasayı veto ettiğini açıklamıştı.
Öte yandan iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.
Yeniden parlamentoya gönderilen yasanın, gelecek günlerde tekrar oylanması ve yine kabul edilmesi bekleniyor. Kabulü halinde yasanın yeniden imza için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye gönderilmesi, imzalanmaması durumunda bu kez Parlamento Başkanı'nın imzalayarak resmi süreci tamamlaması öngörülüyor.
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