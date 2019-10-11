Son dakika haberi! Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin harekatının DAEŞ'le mücadeleyi riske attığını savundu. Harekatın durdurulmasını istediklerini belirtti.
Harekat nedeniyle ABD-Türkiye ilişkilerinin zarar gördüğünü söyleyen Esper, askerlerini iki ateş arasında kalmaması için bölgeden çektiklerini belirtti.
ABD Savunma Bakanı, Suriye'deki tüm askerlerinin yerini Türkiye'ye illetiklerinin de altını çizdi.
Esper, Kürtleri terketmediklerini, onlarla Suriye'nin diğer bölgelerinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. ABD Savunma Bakanı, bölgedeki DAEŞ'lilerin sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu da belirtti.
ABD'den harekat açıklaması
NTV HaberDünya
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'dan Türkiye'nin harekatıyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Basın toplantısında konuşan Esper, Türkiye'nin operasyonunu desteklemediklerini bir kez daha yineledi. Askerlerini ateş arasında kalmamaları için bölgeden çektiklerini belirtti.
Son dakika haberi! Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin harekatının DAEŞ'le mücadeleyi riske attığını savundu. Harekatın durdurulmasını istediklerini belirtti.