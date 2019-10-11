Son dakika haberi! Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin harekatının DAEŞ'le mücadeleyi riske attığını savundu. Harekatın durdurulmasını istediklerini belirtti.

Harekat nedeniyle ABD-Türkiye ilişkilerinin zarar gördüğünü söyleyen Esper, askerlerini iki ateş arasında kalmaması için bölgeden çektiklerini belirtti.

ABD Savunma Bakanı, Suriye'deki tüm askerlerinin yerini Türkiye'ye illetiklerinin de altını çizdi.

Esper, Kürtleri terketmediklerini, onlarla Suriye'nin diğer bölgelerinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. ABD Savunma Bakanı, bölgedeki DAEŞ'lilerin sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu da belirtti.