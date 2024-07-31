ABD'den Haşdi Şabi üssüne saldırı: Biri komutan dört ölü

ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne akşam saatlerinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda biri komutan dört Haşdi Şabi üyesi hayatını kaybetti.

ABD'den Haşdi Şabi üssüne saldırı: Biri komutan dört ölü

'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı el-Cezire Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın güneyinde yer alan Babil'deki 47'nci Tugayı'na insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda biri komutan  Haşdi Şabi üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırının dün yerel saatle 22.00'de düzenlendiği belirtilen açıklamada, “ABD kuvvetleri, koruma ile güvenliği sağlama gibi ulusal ve ahlaki görevlerini yerine getiren Haşdi Şabi güçlerine saldırı düzenlemesi düşmanca yaklaşımının hala devam ettiğini göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Irak, saldırıya ilişkin açıklamasında saldırıların görev ve yetkililerin ciddi bir ihlali oduğunu ve haklarını korumak için uygun yasal ve diplomatik önlemleri alacağını açıkladı.

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